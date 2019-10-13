Судья из Голландии не засчитал чистый гол сборной Азербайджана - ВИДЕО

В матче отборочного этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года между Венгрией и Азербайджаном произошел курьерзнй случай.

Как сообщает 1news.az, на 93-ей минуте матча Бахлул Мустафазаде забил чистый гол в ворота венгров, но главный арбитр матча Деннис Хиглер ошибочно не засчитал его.

Бригаде арбитров из Голландии показалось, что Бахлул сыграл рукой, но многочисленные повторы показали, что защитник сборной Азербайджана сыграл в рамках правил, и мяч ему попал в живот.

К сожалению, система VAR пока не используется в квалификационных матчах. В итоге, сборная Азербайджана лишается одного очка. По большому счету, оно ничего не меняло. Но завоевать очки в гостевом матче всегда приятно.

Но голландская бригада арбитров допустила грубейшую ошибку. Наверняка, УЕФА накажет арбитров, но это уже ничего не изменит.

Таким образом, сборная Азербайджана потерпела пятое поражение в шести матчах отбора (0:1).

Теймур Максутов