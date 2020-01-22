Свежие фотографии Шумахера пытаются продать за один миллион фунтов

Свежие фотографии семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера пытаются продать за 1 миллион фунтов стерлингов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Mirror, жена легендарного гонщика обратилась по этому поводу в полицию.

Предполагается, что снимки были сделаны в прошлом году в доме в Женеве, где Шумахер проходит реабилитацию.

Фотографий пилота «Формулы-1» не было с самого несчастного случая в горах. Как отмечается, в прошлом году были сделаны фото, на которых Шумахер был запечатлен лежащим в кровати. Затем эти снимки были украдены из дома неизвестным человеком.

Напомним, в конце 2013 года Михаэль, отдыхая на горнолыжном курорте, получил тяжёлую черепно-мозговую травму. С тех пор информация о его состоянии здоровья поступает крайне редко. Семья Шумахера предпочитает сохранять всё в секрете, подчёркивая, что у Михаэля есть право на приватную жизнь.

3 января Михаэлю исполнился 51 год.

1news.az