Азербайджанские парапловцы в очередной раз вышли в финал чемпионата Европы

Азербайджанские парапловцы сегодня в очередной раз поборются в финале на чемпионате Европы в турецком Коджаэли.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Национальном паралимпийском комитете, Раман Салей, выступающий в категории S12, завоевал путевку в финал, показав результат 24,7 секунды в квалификационном заплыве на дистанции 50 метров вольным стилем.

Али Велиев, соревнующийся в категории S10, сразу примет участие в финальном заплыве на дистанции 400 метров вольным стилем.

В первые два дня чемпионата Р. Салей занял четвертое место на дистанции 100 метров на спине с результатом 1:03.55 и пятую строчку в плавании стилем баттерфляй на 100 метров с результатом 59.18 секунды.

А. Велиев же завершил соревнование на восьмой позиции на дистанции 200 метров комплексным плаванием с результатом 2:32.99.