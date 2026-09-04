«Шамахы» разгромил «Кяпаз» со счетом 4:1 в матче четвертого тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана.

Встреча на Гянджинском городском стадионе завершилась уверенной победой гостей.

«Шамахы» еще в первом тайме обеспечил себе комфортное преимущество. На 10-й минуте счет открыл Ахвледиани, а на 21-й Джахангиров удвоил перевес своей команды.

После перерыва «Кяпазу» удалось сократить отставание — на 55-й минуте отличился Аква. Однако спустя восемь минут Буали вновь увеличил преимущество «Шамахы», а на 76-й минуте Исмайлов установил окончательный счет — 4:1.

После победы «Шамахы» набрал пять очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Туран-Товуз», «Габала» и «Имишли» имеют по четыре очка и занимают шестую, седьмую и восьмую позиции соответственно. «Кяпаз» с тремя очками опустился на девятое место.

Лидирует «Зиря» с девятью очками. Далее идут «Нефтчи», «Карабах» и «Сабах», набравшие по шесть баллов.