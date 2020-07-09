Сямра Рагимли: «Мои слова многим покажутся нескромными» - ВИДЕО

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Представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение-2016», популярная певица Сямра Рагимли записала музыкальный альбом в жанре хип-хоп «Göz» (Глаз).

Первым синглом дебютного хип-хоп альбома стал трек «Online» - С.Рагимли рассказывает, что песня была вдохновлена хитом «Moonlight» всемирно известного рэпера XXXTentacion, ушедшего из жизни летом 2018 года; трек исполнительница посвятила памяти рано ушедших из жизни рэперов.

Над альбомом «Göz» певица работала год – диск, в который вошло 10 треков, станет первым женским хип-хоп альбомом в истории современной азербайджанской музыки. Над альбомом работала группа молодых рэперов и музыкантов Synaps Production – авторы слов Clavis и OD, музыка - OD, аранжировка - Clavis, сведение - Drek.

«Хип-хоп как жанр меня всегда привлекал, даже в школьные годы читала рэп, но на английском языке, слушала популярных тогда рэперов и повторяла за ними. Меня этот жанр не отпускал, и я всегда делилась с мамой: «Интересно, как будут звучать эти треки на азербайджанском языке, будут ли ложиться на слух, полюбятся ли слушателям?». От себя не убежишь, спустя годы я вернулась к любимому хип-хопу, и мы с мамой, являющейся моим продюсером, потратили немало времени, прежде чем нашли людей, которые оказались с нами на одной волне, смогли сделать так, как я вижу и слышу», - рассказывает Сямра.

Исполнительница подчеркивает, что после успеха сингла «Armas» решила продолжить работу в хип-хоп направлении, начала записывать новые треки и в один момент поняла, что уже накопился достаточный материал для полноценного альбома: «Я всегда стараюсь выпустить качественный контент, быть лучше себя вчерашней, и, возможно, мои слова многим покажутся нескромными, но я с полной ответственностью заявляю, что альбом «Göz» - нечто новое в азербайджанском шоу-бизнесе, это первый женский проект в таком формате».

Сямра отмечает, что «решила растянуть удовольствие» и поэтому не стала выкладывать в Сеть альбом полностью – треки будут презентоваться поэтапно, и первым из них стал вышеупомянутый «Online».

Подчеркнем, что продюсером всех проектов Сямры, включая альбом «Göz», является мать певицы Илаха Бахшиева.

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