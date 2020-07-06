Телеведущая Мелек Гейдарова извинилась за нарушение карантина: «Правила для всех…» - ФОТО – ВИДЕО

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5 июля Fairmont Baku подвергся резкой критике со стороны пользователей соцсетей - причиной стало то, что отель запустил рекламную кампанию с призывом «провести выходные в отеле» с возможностью отдыха у бассейна.

Одной из отдыхающих у бассейна оказалась азербайджанская актриса и ведущая Baku TV Мелек Гейдарова, разместившая ранее в Instagram фотографии с отдыха в отеле (в данный момент кадры удалены со страницы ведущей), а затем записавшая видео, в котором принесла извинения за нарушение правил карантина.

«В стране введен режим карантина, и долг каждого из нас следовать правилам. Мы не отличаемся от кого-либо своей должностью или статусом. Но так как я - человек известный и на виду, то мои ошибки сразу становятся темой обсуждения. В социальных сетях были опубликованы снимки, сделанные мной в течение недели – хочу извиниться за это в первую очередь перед руководством канала Baku TV, на котором работаю, за нарушение правил», - отмечает М.Гейдарова.

Ведущая подчеркивает, что вот уже неделю она находится в отпуске, который хотела провести с пользой, но этого не получилось: «Извиняюсь перед народом за то, что так поступила – правила для всех, а я в такой момент отправилась на отдых, подобного никогда не произойдет. Надеюсь, что меня простят».

М.Гейдарова также призвала людей беречь свое здоровье и строго следовать установленным правилам карантина – отметим, что видеообращение ведущей было воспринято ее подписчиками неоднозначно, большая их часть извинений не приняла, сочтя их неуместными.

Подчеркнем, что МВД сделало заявление о том, что лица, не соблюдавшие правила особого карантинного режима, были задержаны в одной из гостиниц Сабаильского района – название отеля не упоминалось в заявлении, но можно предположить, что речь идет именно о Fairmont Baku.

Феликс Вишневецкий