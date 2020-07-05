МВД АР сделало заявление об операции в бакинском отеле - ФОТО - ВИДЕО

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МВД АР распространило заявление в связи с нарушением норм карантинного режима в одном из отелей Баку.

В тексте, опубликованном на официальной странице министерства в Фейсбук отмечается, что лица, не соблюдавшие правила особого карантинного режима, были задержаны в одной из гостиниц Сабаильского района.

Название отеля при этом не упоминается.

Однако, можно предположить, что речь идет об отеле Fairmont Baku, информация о нарушении карантина в котором стала основной обсужлений темой в соцсетях в воскресенье, 5 июля.

«В одной из гостиниц Сабаильского района Баку была проведена операция по пресечению несоблюдения правил особого карантинного режима, нарушения социальной дистанции и действующих профилактических норм.

Лица, отраженные на фотографиях, были вызваны в соответствующий полицейский участок, и к ним были применены административные санкции.

Были проведены профилактические и разъяснительные беседы с каждым из задержанных, которым сообщили, что эти действия представляют опасность для жизни и здоровья людей, а также нарушают санитарно-гигиенические правила, применяемые в стране в рамках режима особого карантина. В своих объяснительных они выразили искреннее сожаление по поводу этих действий.

Задержанные были привлечены к ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях», - отмечается в заявлении ведомства.

Информации о том, был ли оштрафован отель или его должностные лица, которые рекламировали и предоставляли данные услуги, в заявлении МВД нет.

Напомним, что в начале июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон об изменениях в Кодекс об административных проступках АР, принятых Милли Меджлисом (парламентом) страны.

Согласно изменениям, физические лица отныне облагаются штрафом в размере от 200 до 400 манатов, должностные лица – штрафом в размере от 3 тыс. до 4 тыс. манатов или административным арестом на срок до 1 месяца. Юридические лица облагаются штрафом в размере от 4 тыс. до 10 тыс. манатов.

Также утверждены поправки об увеличении штрафов за неиспользование средств индивидуальной защиты в период противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режима.

Согласно изменениям, за неиспользование масок в надлежащих местах физические лица будут оштрафованы на 100 манатов, должностные лица - на 200 манатов, юридические лица - на 400 манатов.

За повторное нарушение с физических лиц будет взиматься штраф в размере 200 манатов, должностных лиц - 400 манатов, юридических лиц - 800 манатов.

1news.az