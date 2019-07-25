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Тесть пропавшего пилота ВВС Азербайджана: «Мне сказали, что Рашад почти 100% находится в кабине, на дне»

Сегодня в 17:05 ~ 2 минуты на чтение 100
Тесть пропавшего пилота ВВС Азербайджана: «Мне сказали, что Рашад почти 100% находится в кабине, на дне»
«Ведется подъем частей фюзеляжа истребителя МиГ-29 на поверхность».
 
Как сообщает 1news.az, об этом Yenicag.az заявил бывший госсоветник Габиль Гусейнли, тесть пропавшего при крушении самолета МиГ-29 над Каспием пилота ВВС Азербайджана, полковника-лейтенанта (подполковника) Рашада Атакишиева.
 
«О Рашаде мне ничего не говорят. Самолет разорвало на части. Пока к кабине, лежащей на дне, не могут подобраться, там очень мутная вода и сильное течение. Но один из участников поисков сказал мне, что пилот на 99,9% находится в кабине. Еще сказали, что самолет разорвало, так как при ударе о воду он как будто врезался в бетонную стену», - сказал Г.Гусейнли.
 
Отметим, что 8 августа вечером была определена территория, где самолет МиГ-29 рухнул в Каспийское море.
 
В результате неотложных мер, принятых с участием представителей соответствующих государственных структур и служб, а также привлеченных к поискам турецких специалистов, часть фрагментов самолета была поднята из воды.
 
24 июля около 22.00 часов внезапно была утеряна связь с самолетом МиГ-29 ВВС Азербайджана, который в ночное время проводил учебно-тренировочный полет. Самолет пропал с радаров и упал в Каспийское море. 
 
По поручению министра обороны создана комиссия, которая ведет расследование причин крушения.
 
Тимур Рзаев, Г.Р.
 

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