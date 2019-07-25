Тесть пропавшего пилота ВВС Азербайджана: «Мне сказали, что Рашад почти 100% находится в кабине, на дне»

«Ведется подъем частей фюзеляжа истребителя МиГ-29 на поверхность».

Как сообщает 1news.az, об этом Yenicag.az заявил бывший госсоветник Габиль Гусейнли, тесть пропавшего при крушении самолета МиГ-29 над Каспием пилота ВВС Азербайджана, полковника-лейтенанта (подполковника) Рашада Атакишиева.

«О Рашаде мне ничего не говорят. Самолет разорвало на части. Пока к кабине, лежащей на дне, не могут подобраться, там очень мутная вода и сильное течение. Но один из участников поисков сказал мне, что пилот на 99,9% находится в кабине. Еще сказали, что самолет разорвало, так как при ударе о воду он как будто врезался в бетонную стену», - сказал Г.Гусейнли.

Отметим, что 8 августа вечером была определена территория, где самолет МиГ-29 рухнул в Каспийское море.

В результате неотложных мер, принятых с участием представителей соответствующих государственных структур и служб, а также привлеченных к поискам турецких специалистов, часть фрагментов самолета была поднята из воды.

24 июля около 22.00 часов внезапно была утеряна связь с самолетом МиГ-29 ВВС Азербайджана, который в ночное время проводил учебно-тренировочный полет. Самолет пропал с радаров и упал в Каспийское море.

По поручению министра обороны создана комиссия, которая ведет расследование причин крушения.

Тимур Рзаев, Г.Р.