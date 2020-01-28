«To Meghan Markle»: Имя Меган Маркл превратилось в глагол – ФОТО

Современный английский язык пополнился новым глаголом «to Meghan Markle», появление обусловлено недавним отречением принца Гарри и Меган Маркл от королевских титулов.

Ввести в обиход новый глагол предложил пользователь Twitter под ником Ryan Carter, предлагающий следующее определение «to Meghan Markle» - ценить себя и свое психическое здоровье настолько, чтобы выйти из комнаты/ситуации/окружения, где тебя настоящего не принимают или не хотят видеть.

Появление нового глагола «to Meghan Markle» активно обсуждается в социальных сетях, а издание The Guardian составило список ситуаций, в которых можно употреблять этот глагол:

На работе - «Подумываю меганмарклнуть: зарплату уже два года не повышают. Лучше уж попробую стать инстаграм-инфлюенсером, чем останусь на нелюбимой работе».

В отношениях - «Я вчера меганмарклнула от своего бывшего и не отвечала на его смски».

На тусовках - «Сегодня я собираюсь меганмарклить - не буду оставаться допоздна, хорошо высплюсь и не стану писать бывшей».

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Ф.В, Г.Р.