Трамп прокомментировал принятие резолюции о процедуре импичмента

Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение Палаты представителей Конгресса принять резолюцию об официальном начале процедуры импичмента.

«Величайшая охота на ведьм за всю американскую историю!» - написал Трамп в Твиттере.

В Белом доме после голосования в Конгрессе заявили, что президент не сделал ничего плохого, а демократы, у которых в Палате представителей большинство, об этом знают.

«Безрассудная одержимость Нэнси Пелоси и демократов незаконной процедурой импичмента не навредит президенту Трампу, она навредит американцам», - говорится в заявлении пресс-секретаря Трампа, распространенном его администрацией.

В сообщении также подчеркивается, что демократы ежедневно тратят время на «фиктивный импичмент», вместо того чтобы сконцентрировать внимание на решении действительно важных вопросов.

Ранее спикер палаты представителей Нэнси Пелоси сообщила об утверждении резолюции, которая прописывает правила проведения импичмента президента. За документ проголосовали 232 человека, против — 196. Голоса распределились по партийному признаку, большинство в палате принадлежит демократам.

А.А.