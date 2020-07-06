Триатлеты возобновили сезон: Певцов выиграл серебро на Украине

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Сборная Азербайджана по триатлону возобновила сезон.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Федерации триатлона Азербайджана, первым стартом после долгого отсутствия турнирной практики, связанной с пандемией коронавируса, оказался Открытый чемпионат Украины в зачете по спринту. В нем отличился лучший триатлет Европы по итогам прошлого года Ростислав Певцов, завоевавший серебро.

Участие в соревновании стало возможным благодаря тому, что на протяжении нескольких месяцев сборная Азербайджана тренируется на Украине. Коронавирус смешал все планы команды, которая после выступлений на мартовских рейтинговых турнирах должна была продолжить сборы на Кипре. Но закрытие границ и отсутствие авиасообщений привели к тому, что текущим местом подготовки спортсменов стал Харьков, где тренируются Р.Певцов и Ксения Левковская.

В этой связи Ростислав воспользовался возможностью заявится на Открытый чемпионат Украины по спринту, где на старт вышли 50 участников. Он выиграл серебряную награду, а турнир стал контрольным в преддверии второй половины сезона.

Что касается дальнейших планов, то команда запланировала участие и на Открытом чемпионате Украины по акватлону. А далее спортсмены под руководством главного тренера сборной Сергея Яценко отправятся в Львовскую область, где проведут двухнедельные сборы.

Если говорить о первом большой старте второй половины года, то им обещает стать чемпионат Европы, запланированный на 28-30 августа в Тарту (Эстония).

Напомним, что в первой половине года наша команда приняла участие на двух соревнованиях: Ксения Левковская выиграла бронзу на Открытом Кубке Африки в Маврикие, а Певцов стал девятым на Кубке мира в Австралии.

Теймур Максутов