Anyma, Martin Garrix и Glass Animals - на сцене Баку в рамках Formula 1

Сразу три мировые музыкальные сенсации – Anyma, Martin Garrix и Glass Animals – выступят на сцене Baku Crystal Hall в рамках предстоящих 19-21 сентября гонок Formula 1 Qatar Airways Гран При Азербайджана 2025.

Таким образом, Гран-при объединит в себе не только гоночный драйв, но и масштабное музыкальное шоу.

19 сентября – Anyma

Один из самых футуристичных представителей электронной музыки Anyma подарит бакинской публике незабываемую ночь с аудиовизуальным шоу, стирающим границы между реальностью и фантазией.

Его выступления – это не просто концерт, а путешествие в параллельную вселенную, где технологии, визуальные эффекты, свет и музыка сливаются воедино. Шоу Anyma уже покорили зрителей на самых престижных фестивалях мира – от Tomorrowland до Coachella..

20 сентября – Martin Garrix и Glass Animals

Один из самых известных диджеев планеты, неоднократный лидер рейтинга DJ Mag Top 100 DJs, Martin Garrix представит в Баку свои мировые хиты. Композиции Animals, Scared to Be Lonely (с Дуа Липой), In the Name of Love (с Bebe Rexha) и We Are the People (с Bono и The Edge) уже вошли в историю мировой музыки. Его энергичные сеты и впечатляющая сценическая подача превратят этот вечер в одно из самых ярких событий гоночного уик-энда.

Британская инди-поп сенсация Glass Animals прославилась хитом Heat Waves, который в течение 7 недель подряд удерживал первое место в чарте Billboard Hot 100. Их креативный стиль и интерактивное взаимодействие с публикой сделают концерт в Баку поистине уникальным музыкальным переживанием. Энергия и эмоциональная атмосфера выступления оставят неизгладимое впечатление у зрителей.

Formula 1 Qatar Airways Гран При Азербайджана 2025 – это не только скорость и соперничество, но и настоящая фестивальная атмосфера. На протяжении трёх вечеров сочетание адреналина автоспорта и магии музыки превратит Баку в подлинную мировую столицу фестивалей.

Вход на концерты включён в билеты на гонку, также доступны отдельные билеты на концерты.

Гоночные билеты можно приобрести на сайте www.bakucitycircuit.com, а отдельные концертные билеты – в кассах города.