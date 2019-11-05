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Турецкие силовики задержали сестру аль-Багдади

Сегодня в 10:00 ~ 1 минута на чтение 227
Турецкие силовики задержали сестру аль-Багдади

Силы безопасности Турции задержали старшую сестру лидера террористической организации ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади, о ликвидации которого недавно заявили США.

Как сообщает NTV, 65-летняя Расмия Авад вместе с семьей – мужем, пятью сыновьями и невесткой, была задержана в Сирии в рамках проведенной Турцией контртеррористической операции. Они подозреваются в связях с экстремистской группировкой.

«Это задержание может считаться дополнительным звеном в успешной операции по борьбе с терроризмом», - сказал представитель Администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Напомним, что в конце октября Пентагон обнародовал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади, а также раскрыл ее детали.

Трамп 27 октября заявил о ликвидации аль-Багдади в Сирии. По его словам, в ходе операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее, аль-Багдади удалось «быстро и точно идентифицировать».

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