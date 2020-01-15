Туркомпании Азербайджана предупредили в связи с вирусом в Китае

Азербайджанское бюро по туризму обратилось к туркомпаниям страны в связи с тем, что в городе Ухань (Китай) наблюдается новый тип коронавируса, сказал в среду Trend глава пресс-службы Госагентства по туризму Кянан Гулузаде.

По его словам, в данной связи туркомпании проинструктированы о том, чтобы туристы, отправляющиеся в этот город, были внимательны.

Отметим, что в городе Ухань зарегистрирован один смертельный случай от нового типа коронавируса. Отмечается, что в городе больны 40 человек, более 100 человек находятся под контролем, зарегистрирован 41 случай заболевания новым типом коронавируса, один человек умер, несколько сотен человек, в том числе медперсонал, имевшие тесный контакт с заболевшими, взяты под наблюдение. По состоянию на 11 января медики зарегистрировали 41 случай заболевания новым типом коронавируса, двое из них уже выписаны домой, семеро находятся в тяжелом состоянии, один скончался, состояние остальных больных стабильное.