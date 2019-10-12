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Ученые: Наличие в доме собаки снижает риск смерти хозяина

12 Октября, 2019 в 12:07 ~ 1 минута на чтение 846
Ученые: Наличие в доме собаки снижает риск смерти хозяина

Ученые выяснили, что для владельцев собак риск умереть от любой причины ниже на 24%.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Circulation.

В основе исследования лежит наблюдение за 4 миллионами жителей США, Канады, Британии, Скандинавии, Новой Зеландии и Австралии.

По его результатам выяснилось, что наличие в доме собаки снижает риск смерти человека на 24%, а для людей, уже перенесших инфаркт или инсульт, этот показатель еще выше — 31%.

Выводы подтверждает независимое исследование более чем 336 тыс. шведских мужчин и женщин, показавшее, что владельцы собак, перенесшие сердечно-сосудистые заболевания, лучше восстанавливаются после них, чем те, у кого собак нет.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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