Успешно завершилась ярмарка «Холодные руки, горячее сердце» - ФОТО

С 1 декабря 2019 до 13 января 2020 года при организации фонда “Nargis” на Площади фонтанов успешно прошла очередная 7-я ежегодная благотворительная ярмарка «Холодные руки, горячее сердце».

По традиции, все средства, собранные с организации ярмарки, были направлены на реализацию главной цели ее проведения - на лечение и операции детей, ранее обратившихся в фонд “Nargis”. Почетными гостями ярмарки стали воспитанники детских домов и интернатов.

Как сообщили 1news.az в фонде, сумма, собранная непосредственно с организации ярмарки 2019/20, составила 401 459 манатов. Вся подробная информация, а также фактуры из больницы, денежные переводы фонда и др. предоставлена на сайте nargisfund.com.

Отметим, что фонд «Nargis» был создан в 2012 году главным редактором журнала “Nargis” Ульвией Махмудовой с целью продолжения традиций благотворительности в Азербайджане, а с 2013 года начал проводить активную деятельность. Именно тогда было положено начало доброй традиции - проведению ежегодной благотворительной ярмарки "Холодные руки, горячее сердце".

Со дня своего основания, фондом был организован ряд благотворительных проектов, оказана материальная помощь детским домам и домам престарелых, малоимущим семьям, а также были осуществлены операции и лечение детей, страдающих от различных заболеваний.

1news.az