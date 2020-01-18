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В аэропортах в Чикаго сотни рейсов отменили из-за снежной бури

Сегодня в 11:20 ~ 1 минута на чтение 135
В аэропортах в Чикаго сотни рейсов отменили из-за снежной бури
Более 830 рейсов были отменены в аэропортах Чикаго в пятницу из-за снежной бури, сообщается на сайте департамента авиации Чикаго.
 
Около 470 рейсов задерживаются в чикагских международных аэропортах "О'Хара" и "Мидуэй". Пассажирам советуют проверять статус рейсов у авиалиний.
 
Сильный снег начался в Чикаго днем в пятницу. Ожидается, что за ночь может выпасть до 12,5 сантиметров снега, сообщает национальная метеорологическая служба Чикаго в Twitter. Служба также предупреждает о порывах ветра до 13,5 метров в секунду.
 
РИА Новости

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