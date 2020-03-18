В Армении число зараженных коронавирусом приближается к 32 тыс.

~ 1 минута на чтение 79

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 577 и достигло 31 969, еще шесть человек скончались, сообщается в воскресенье на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.

В субботу власти республики сообщали о 31 392 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 559 летальных исходах. В рамках борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.

«В Армении подтверждены 31 969 случаев коронавируса. Вылечились 19 633 пациента. Скончались 565 человек», - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 11 589 пациентов, проведены 134 989 тестов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,3 миллиона случаев заражения, свыше 556 тысяч человек скончались.

ИСТОЧНИК: РИА «НОВОСТИ»