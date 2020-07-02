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В Армении перепутали трупы: Выдали тело семье, которая уже похоронила усопшую

Сегодня в 17:50 ~ 2 минуты на чтение 294
В Армении перепутали трупы: Выдали тело семье, которая уже похоронила усопшую

В Армении родственники скончавшейся от коронавируса пожилой женщины два дня не могли найти ее тело.

Выяснилось, что перевозящий тело в морг санитар перепутал трупы и выдал тело другой семье, которая уже похоронила усопшую.

Данный инцидент возмутил пользователей соцсетей.

«У меня нет слов. Пожилая женщина из Гюмри скончалась в ереванской больнице, а тело было передано другой семье в другом городе, которая похоронила ее, думая, что это их родственница. Ее бедные родственники сейчас пытаются найти ее. Невероятно», - пишет пользователь Артем Тоноян.

Ранее внучка покойной сообщила, что пожилая женщина умерла в медцентре «Св. Григор Лучаворич» 29 июня, о чем родственников известили в тот же день. Также семье сообщили, что тело можно забрать из морга города Абовян, однако уже два дня внук женщины тщетно пытается его найти.

У родственников умершей женщины есть информация, что санитар, перевозивший тело в морг, не смог прочитать имя и фамилию женщины и выдал тело другой семье. По всей вероятности, женщину уже похоронили вместо другого человека. Подобное возможно с учетом того, что тела инфицированных хоронят в закрытом гробу.

Позже тело женщины нашли.

Об этом написала на своей странице в Facebook депутат от партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян.

Она, в частности, отметила: «Только что нашли пропавшее из морга тело бабушки из Гюмри. Как и предполагалось, в результате небрежности тело женщины было передано другим людям в качестве их покойного, и бабушку похоронили на кладбище Нор Ачна.

Сейчас родные покойной в полицейском отделении, после чего в установленном порядке будет проведена эксгумация, а позже тело бабушки перевезут в Гюмри.

Трудно сказать, является ли это happy end-ом данной истории, да упокой Господь душу бабушки. И будем надеяться, что тело другой пожилой женщины, вместо которой похоронили гюмрийскую бабушку, еще не потеряли и вернут родным», - цитируют армянские СМИ депутата.

По состоянию на 1 июля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении составило 26.065. Число излечившихся от инфекции составляет 14.563. От осложнений, вызванных коронавирусом, в Армении скончались 453 человека, еще 149 инфицированных умерли по другим причинам.

С.Агаева

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