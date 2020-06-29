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СМИ: В Азербайджане БТР столкнулся с автомобилем - ВИДЕО

Сегодня в 11:55 ~ 1 минута на чтение 1786
СМИ: В Азербайджане БТР столкнулся с автомобилем - ВИДЕО

В социальных сетях распространены кадры ДТП с участием бронетранспортера.

Как сообщает 1news.az, на кадрах можно увидеть, как БТР столкнулся с автомобилем ВАЗ-2121.

При столкновении внутри автомобиля можно увидеть герб Азербайджана, ввиду чего пользователями соцсетей и рядом СМИ выражается предположение, что инцидент имел место на территории республики.

По кадрам непонятно, где именно произошло ДТП, однако ряд СМИ отмечает, что инцидент имел место в Евлахском районе. Судя по дате на видеорегистраторе, случай произошел 29 июня текущего года.

Представляем вниманию читателей видео инцидента.

Отметим, что официального подтверждения данного ДТП получить не удалось.

1news.az

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