В Азербайджане глава ИВ отправил подчиненных на курсы английского языка

Глава Исполнительной власти города Нафталан Вугар Новрузов организовал для сотрудников ИВ бесплатные трехмесячные экспресс-курсы английского языка.

Как сообщает 1news.az, информация об этом размещена на сайте ИВ.

В.Новрузов принял такое решение в связи с увеличением в последние годы числа туристов, посещающих Нафталан. В будущем также планируется организовать бесплатные курсы русского языка.

Отметим, что в 2019 году Нафталан посетило рекордное количество туристов - 40 тысяч человек из 61 страны мира.

На фото Вугар Новрузов

Тимур Рзаев, Э.Т.