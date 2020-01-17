В Азербайджане глава ИВ отправил подчиненных на курсы английского языка

Глава Исполнительной власти города Нафталан Вугар Новрузов организовал для сотрудников ИВ бесплатные трехмесячные экспресс-курсы английского языка.
Как сообщает 1news.az, информация об этом размещена на сайте ИВ.
В.Новрузов принял такое решение в связи с увеличением в последние годы числа туристов, посещающих Нафталан. В будущем также планируется организовать бесплатные курсы русского языка.
Отметим, что в 2019 году Нафталан посетило рекордное количество туристов - 40 тысяч человек из 61 страны мира.
На фото Вугар Новрузов
Тимур Рзаев, Э.Т.