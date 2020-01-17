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В Азербайджане глава ИВ отправил подчиненных на курсы английского языка

Сегодня в 13:05 ~ 1 минута на чтение 116
В Азербайджане глава ИВ отправил подчиненных на курсы английского языка

Глава Исполнительной власти города Нафталан Вугар Новрузов организовал для сотрудников ИВ бесплатные трехмесячные экспресс-курсы английского языка.

Как сообщает 1news.az, информация об этом размещена на сайте ИВ.

В.Новрузов принял такое решение в связи с увеличением в последние годы числа туристов, посещающих Нафталан. В будущем также планируется организовать бесплатные курсы русского языка.

Отметим, что в 2019 году Нафталан посетило рекордное количество туристов - 40 тысяч человек из 61 страны мира.

На фото Вугар Новрузов

Тимур Рзаев, Э.Т.

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