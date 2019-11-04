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В Азербайджане началось голосование на муниципальных выборах

Сегодня в 08:00 ~ 1 минута на чтение 205
В Азербайджане началось голосование на муниципальных выборах

23 декабря, в 8:00 по бакинскому времени в Азербайджане началось голосование на муниципальных выборах.

Как сообщает 1news.az, муниципальные выборы пройдут на 5049 избирательных участках. В 1606 муниципалитетов республики будут избраны 15156 членов.

Общее число избирателей, включенных в список избирателей, составило 4 972 356 человек.

Семь из 125 округов в Азербайджане не вовлечены в эти процессы, так как они расположены на территориях, оккупированных вооруженными силами Армении.

Число кандидатов для участия в муниципальных выборах составляет 41 462. За муниципальными выборами будут следить 52 636 местных и 17 международных наблюдателей.

Веб-камеры будут отслеживать весь процесс голосования на избирательных участках. Все избирательные участки обеспечены устройствами для идентификации новых удостоверений.

Эльшан Рустамов

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