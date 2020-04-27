В Азербайджане продлен срок ограничения на вывоз ряда медпрепаратов

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Правительство Азербайджана продлило до июля 2020 года запрет на вывоз из страны медицинских защитных средств в связи с распространением коронавируса.

Как сообщает 1news.az, согласно постановлению Кабмина, срок временного ограничения на вывоз из страны некоторых медицинских средств и препаратов, используемых для борьбы с коронавирусом, продлен с 1 мая по 1 июля 2020 года.

К ним относятся стерильные перчатки, бахилы, медицинские маски и очки, дезинфицирующие вещества и оборудование, специальная одежда и другие необходимые медицинские принадлежности и препараты.

А.А., М.К.