В Азербайджане сменится посол Латвии

Во вторник, 13 августа, президент Латвии Эгилс Левитс вручил верительные грамоты следующему Чрезвычайному и Полномочному Послу своей страны в Азербайджане Дайнису Гаранчсу.

Торжественная церемония состоялась в Рижском замке – резиденции президента Латвии, сообщается на сайте МИД Латвийской Республики.

В настоящее время Дайнис Гаранчс возглавляет первый департамент двусторонних отношений в МИД Латвии, где он начал дипломатическую карьеру в 1994 году.

За 25 лет службы он занимал различные должности в латвийском МИД, а также работал в посольствах Латвии в Украине, Узбекистане, Польше, Казахстане и Швеции. В Польше и Швеции Гаранчс занимал должность заместителя главы посольства.

Новый посол Латвии в Азербайджане свободно владеет английским, русским, польским и французским языками.

Когда новый посол приступит к своим обязанностям, в сообщении латвийского МИД не указывается.

Елена Остапенко, Э.Т.