В Азербайджане учреждена дочерняя компания Lenovo Global Technology

Согласно информации на сайте Министерства налогов Азербайджана ООО Lenovo Global Technology Azerbaijan прошла государственную регистрацию 16 октября 2019 года.

На сайте министерства отмечается, что юридическим представителем компании Lenovo Global Technology Azerbaijan является Дмитрий Паршин, который возглавляет Lenovo Global Technology в Российской Федерации и странах СНГ.

Компания Lenovo Global Technology владеет собственными 6 заводами, на которых производит продукты для Дата-центров, а также 7 центрами НИОКР и 46 лабораториями по разработке и совершенствованию технологий для ЦОД, расположенными по всему миру. Подразделения компании есть на всех континентах, она поставляет свои решения и услуги клиентам в более чем 160 странах мира.

«Учреждение юридического лица стало возможным благодаря широкомасштабным проектам, реализованным в государственном секторе, а также в банковской сфере Азербайджана. Одним из таких проектов является «Цифровая система идентификации на основе технологии Blockchain» для ЦБ Азербайджана», - сказал Расим Бахши, менеджер по развитию бизнеса гиперконвергентной инфраструктуры Lenovo Global Technology в странах СНГ, торговый представитель в Азербайджане, Таджикистане и Туркменистане.

О Lenovo



Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) — компания с оборотом 45 миллиардов долларов, входящая в список крупнейших компаний мира Fortune Global 500, и мировой технологический лидер в области «Интеллектуальной трансформации», повышающий комфорт повседневной жизни людей путем разработки и внедрения подключенных устройств и интеллектуальных инфраструктур. Lenovo производит одно из самых обширных в мире ассортиментов подключенных продуктов, в число которых входят смартфоны под брендом Motorola, планшеты, ПК семейств ThinkPad, Yoga и Lenovo Legion, а также рабочие станции, решения для виртуальной и дополненной реальности и устройства для умного дома и офиса. Разработанные Lenovo продукты для Дата-центров серий ThinkSystem и ThinkAgile обеспечивают вычислительную мощность для подключения продуктов и сервисов, которые изменяют подходы к ведению бизнеса и организации жизни людей. Lenovo вдохновляет пользователей на творческое самовыражение и на основе умных технологий строит новое будущее всеобщего процветания. Следите за новостями компании в LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, читайте о Lenovo в Storyhub или заходите на наш сайт http://www. lenovo.com/

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