В Азербайджане умер 10-летний ребенок: «От респираторного вируса» - ФОТО

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) распространило официальную информацию о смерти 10-летнего жителя Балакенского района Азербайджана Турана Махатова.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе TƏBİB, в субботу, 11 января, около 10:24 Туран Турал оглу Махатов (2010 года рождения) с острой респираторной вирусной инфекцией был доставлен в Центральную больницу Балакенского района.

Он был отпущен домой после оказания первой амбулаторной помощи.

В воскресенье, 12 января, около 00:05 состояние ребенка резко ухудшилось, он вновь был доставлен в больницу, в отделение медпомощи. Затем, когда родители везли его в Баку, мальчик умер по дороге.

По факту Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями ведет разбирательство.

Тимур Рзаев, Э.Т.