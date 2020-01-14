1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В Азербайджане умер 10-летний ребенок: «От респираторного вируса» - ФОТО

Сегодня в 17:10 ~ 1 минута на чтение 3943
В Азербайджане умер 10-летний ребенок: «От респираторного вируса» - ФОТО

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) распространило официальную информацию о смерти 10-летнего жителя Балакенского района Азербайджана Турана Махатова.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе TƏBİB, в субботу, 11 января, около 10:24 Туран Турал оглу Махатов (2010 года рождения) с острой респираторной вирусной инфекцией был доставлен в Центральную больницу Балакенского района.

Он был отпущен домой после оказания первой амбулаторной помощи.

В воскресенье, 12 января, около 00:05 состояние ребенка резко ухудшилось, он вновь был доставлен в больницу, в отделение медпомощи. Затем, когда родители везли его в Баку, мальчик умер по дороге.

По факту Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями ведет разбирательство.

Тимур Рзаев, Э.Т.

3 943

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены