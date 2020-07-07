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В Азербайджане условно-досрочно освобождены около 1000 заключенных

Сегодня в 17:13 ~ 1 минута на чтение 209
В Азербайджане условно-досрочно освобождены около 1000 заключенных

С начала пандемии коронавируса около 1000 осужденных в Азербайджане были условно-досрочно освобождены.

Как сообщает 1news.az, об этом говорилось в ходе видеоконференции на тему «Меры по борьбе с инфекцией COVID-19 в органах юстиции», организованной Министерством юстиции Азербайджана с представителями Европейского Союза и посольств 15 иностранных государств, аккредитованных в нашей стране.

Отмечалось также, что к 429 условно-досрочно освобожденным были применены альтернативные методы пресечения, такие как домашний арест, электронные браслеты и т.д.

Тимур Рзаев

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