В Азербайджане вступил в силу закон о повышении штрафов за неиспользование масок

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон об изменениях в Кодекс об административных проступках АР, принятых Милли Меджлисом (парламентом) страны.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Согласно Закону, утверждено увеличение штрафов за нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режима.

Согласно изменениям, физические лица будут облагаться штрафом в размере от 200 до 400 манатов, должностные лица – штрафом в размере от 3 тыс. до 4 тыс. манатов или административным арестом на срок до 1 месяца. Юридические лица облагаются штрафом в размере от 4 тыс. до 10 тыс. манатов.

Также утверждены поправки об увеличении штрафов за неиспользование средств индивидуальной защиты в период противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режима.

Согласно изменениям, за неиспользование масок в надлежащих местах физические лица будут оштрафованы на 100 манатов, должностные лица - на 200 манатов, юридические лица - на 400 манатов.

За повторное нарушение с физических лиц будет взиматься штраф в размере 200 манатов, должностных лиц - 400 манатов, юридических лиц - 800 манатов.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Азербайджана 29 мая утвердил перечень общественных мест, где ношение медицинских масок носит обязательный характер.

Согласно постановлению, в общественных местах население должно придерживаться социального дистанцирования (1,5-2 метра).

С.Агаева