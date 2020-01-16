В Баку будут проведены публичные экологические слушания

В четверг, 23 января, для получения объективной экологической оценки строительных и инфраструктурных проектов, обеспечения прозрачности и осведомленности общественности в Баку состоятся публичные экологические слушания.

Как сообщила 1news.az руководитель пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ирада Ибрагимова, в общественных слушаниях, которые пройдут в Управлении государственной экспертизы министерства, примут участие исполнители проектов, представители общественности и НПО, эксперты.

«Будут обсуждаться воздействие на окружающую среду, механизмы предоставления компенсации по каждому проекту, представленному на публичном слушании, рассмотрены вопросы, представляющие интерес для общественности, а также выслушаны мнения заинтересованных сторон», - подчеркнула И.Ибрагимова.

Отметим, что с 2019 года все экологические проекты, представленные в МЭПР, рассматриваются только после общественных слушаний и обсуждений с заинтересованными сторонами для обеспечения прозрачности и осведомленности общественности.

Тимур Рзаев, Э.Т.