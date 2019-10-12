В Баку дорогой внедорожник сбил женщину, отбросив ее на асфальт - ВИДЕО

На перекрестке проспекта Азадлыг с улицей Узеира Гаджибейли в Сабаильском районе Баку (у Дома правительства) пешехода сбили на «зебре».

Как сообщает 1news.az, кадры ДТП, произошедшего около месяца назад, распространены сейчас Avtosfer.az, по данным которого, женщина вышла на «зебру» тогда, когда пешеходам горел «красный».

На видео видно, как от белого Hyundai ix35 женщина успевает увернуться, но водитель черного Toyota Land Cruiser сбивает ее, отбрасывая на асфальт.

К счастью, женщина осталась жива, но получила травмы.

Тимур Рзаев, Э.Т.