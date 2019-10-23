В Баку открыт первый в Азербайджане магазин бренда Samsung – ФОТО

В минувший уикенд в Баку официально открылся первый и на данный момент единственный магазин всемирно известного корейского бренда Samsung, являющегося одним из главных лидеров в современном мире технологий.

Брендовый магазин Samsung расположился в самом центре азербайджанской столицы – он находится на первом этаже торгово-развлекательного центра Park Bulvar (проспект Нефтяников,1). Продукция бренда Samsung представлена здесь в широчайшем ассортименте - от смарт-аксессуаров и флагманских моделей телефонов до бытовой техники и телевизоров нового поколения.

В открытии магазина принял участие генеральный директор Jae Hun Lee, назвавший старт работы брендового магазина Samsung в Баку историческим событием: «Хочу выразить благодарность нашим партнерам İrşad Electronics, сделавшим это возможным. Сегодня Samsung - один из лидеров в мировой сфере технологий, и открытие магазина в столице Азербайджана еще раз подчеркивает этот факт».

Jae Hun Lee отметил, что Samsung завоевал доверие жителей Азербайджана, заявляя, что качество предоставляемого сервиса здесь будет на высшем уровне, что еще больше сблизит жителей и бренд.

Он также подчеркнул, что компания Samsung всегда придерживалась и продолжит придерживаться принципов социальной ответственности, осуществляя в связи с этим серию важных и нужных проектов в Азербайджане: «Компании Samsung исполняется 50 лет, а бренд Galaxy отмечает свое десятилетие – в связи с этим мы не только запустили специальные промоакции и определенные скидочные кампании, но и социальный проект, цель которого инвестирование в будущее Азербайджана – в образование молодежи, которую мы всегда и во всем готовы поддержать».

В свою очередь, директор по продажам Арис Шихалиев заявил следующее: «Магазин Samsung в торгово-развлекательном центре Park Bulvar первый и на данный момент единственный подобный магазин не только в Баку, но и в целом в Азербайджане – но это только пока, так как в планах у нас значится открытие и последующих магазинов в ближайшем будущем».

Арис Шихалиев отметил, что в переводе с корейского слово «Samsung» означает «три звезды», подчеркнув, что «в Азербайджане эти звезды загорятся еще ярче».

В открытии первого магазина Samsung приняло участие немало медийных личностей и азербайджанских знаменитостей, больших поклонников этого бренда долгие годы – специальным гостем мероприятия стал известный актер театра и кино, народный артист Азербайджана Фахраддин Манафов, являющийся лицом рекламной кампании Samsung в Азербайджане.

«Samsung – это ультрасовременные технологии, высочайшее качество и отличный сервис – все это каждый покупатель найдет именно в этом магазине. Я рад открытию подобного магазина в Баку и от души желаю всей работающей здесь команде удачи и успехов», - заявил Ф.Манафов, подчеркнув исключительность новооткрывшегося магазина.

«Я был во многих европейских городах, где заходил в магазины техники – скажу, что ни в одном из них не было магазина, схожего с тем, что открылся в Park Bulvar. Здесь огромный ассортимент продукции Samsung, можно найти все, что вашей душе угодно», - подытожил народный артист.

В открывшемся магазине до 20 октября проходит специальная акция - при покупке Galaxy S10 или Note10 каждый покупатель получит в подарок беспроводные наушники Galaxy Buds. При покупке смартфона в кредит – он будет беспроцентным и для него не потребуется первоначального взноса.

Особо подчеркнем, что в связи с 50-летним юбилеем бренда компания запустила специальный проект, лозунгом которого стала фраза «Азербайджан выбирает Samsung», а основной целью - сделать качественное образование доступным для каждого ребенка. Проект проводится при поддержке Фонда Nargis и состоит в организации специальных классов в школах Губы, Билясувара и Товуза – каждый класс будет инновационными продуктами Samsung, позволяющими облегчить процесс обучения и ознакомить школьников с передовыми цифровыми технологиями.

К примеру, в рамках данного проекта в период с 6 по 15 сентября кинотеатр на колесах разъезжал по азербайджанским регионам, проводя бесплатные киносеансы для юных зрителей, каждый из которых получил специальный подарок от Samsung.

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