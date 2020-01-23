В Баку работники аптеки торговали наркотиками – Операция МВД

Сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками МВД АР была проведена операция по пресечению незаконной продажи наркосодержащих лекарственных препаратов.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана, на основе поступившей оперативной информации работники одной из аптек на территории Хатаинского района - житель Абшеронского района М.Салманов и жительница Баку В.Мамедова - были задержаны сотрудниками полиции при продаже 9 таблеток препарата Tramadol и 5 таблеток препарата Prebagalin.

Кроме того, во время обыска в аптеке были обнаружены и изъяты наркосодержащие и продаваемые только по рецепту препараты - 2380 таблеток препарата Tramadol; 667 таблеток препарата Pregabalin; 659 таблеток препарата T-doll; 246 таблеток препарата Contramal; 126 таблеток препарата Regape; 70 таблеток препарата Lyrica; 58 таблеток препарата Royal и 10 таблеток препарата Tamol XX.

Тимур Рзаев, Э.Т.