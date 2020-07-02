В Баку скоропостижно скончалась молодая предпринимательница – ФОТО

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В Баку скоропостижно скончалась 29-летняя Улькер Искендерова.

Как сообщает 1news.az, информацию о смерти У.Искендеровой распространили в соцсетях ее близкие, выражая искренние соболезнования по поводу ее безвременной кончины.

Улькер Искендерова была хорошо известна как предприниматель, которая занималась художественным оформлением хончи на обручения, свадьбы и другие торжества. Она вела страницу в Facebook под названием NAZLI Design.

Отметим, что у У.Искендеровой остались две малолетние дочери. По предварительным данным, распространенным Qafqazinfo, молодая женщина, родители которой недавно переболели коронавирусом, скончалась от сердечной недостаточности.

Allah rəhmət eləsin!

Тимур Рзаев