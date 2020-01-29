В Баку состоялось торжественное открытие центра красоты премиум-класса La Reine - ФОТО – ВИДЕО

В минувший уикенд распахнул свои двери в мир прекрасного центр красоты премиум-класса La Reine, расположившийся на пересечении улиц Ф.Юсифова и Н.Гаджиева, 20.

La Reine - это эстетический мир, объединяющий в себе все грани красоты и ухода, лучшую команду профессионалов и прекрасный сервис – теперь стать частью этого мира смогут представительницы прекрасного пола любого возраста, а первым посетили центр красоты и воспользовались его услугами гости торжественного открытия.

На grand opening La Reine, который провела азербайджанская теледива Афаг Гянджали, были приглашены ведущие beauty-блогеры Азербайджана, первыми по достоинству оценившие весь спектр услуг, предоставляемых в центре красоты, и оставившие об этом немало позитивных отзывов в социальных сетях.

В свою очередь, директор La Reine Светлана Искендерова в ходе торжественной церемонии открытия в своем комментарии заявила следующее: «Посетив наш центр красоты, вы станете еще более счастливой, красивой и ухоженной – все это прекрасно совмещается у нас в La Reine, так как мы собрали лучших из лучших мастеров Баку и специально приглашенных к нам мастеров из Турции. Мы рады каждой гостье – обещаем и гарантируем высочайшее качество всего спектра услуг».

Также С.Искендерова рассказала о том, что для постоянных клиенток разрабатывается определенная система лояльности, которая сделает посещение La Reine еще более привлекательным.

Как выше отметила директор La Reine С.Искендерова, La Reine предоставляет полный комплекс услуг в сфере красоты – это одна из отличительных черт центра красоты, так как теперь вам не нужно будет ходить из салона в салон - все самое лучшее и самое стильное, трендовое и современное сосредоточено здесь, как и передовые инновационные аппараты для ухода и лечения кожи лица и тела (процедуры омоложения, чистки, избавления от пятен, тату и т.д.), представленные в Азербайджане эксклюзивно в La Reine.

Более подробно о новооткрывшемся центре красоты премиум-класса La Reine читайте по следующей ссылке, а ниже представлен фоторепортаж с торжественного открытия.

Для того чтобы быть в курсе всего, что связано с La Reine, следует подписаться на официальные страницы центра красоты в социальных сетях Instagram и Facebook.

Контактные номера: (+994 50) 711 99 44 и (+994 50) 711 99 33.

Адрес центра красоты La Reine: пересечение улиц Ф.Юсифова и Н.Гаджиева, 20 (вблизи станции метро «Нариман Нариманов»).

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