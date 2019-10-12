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В Баку таксист напал на женщину

12 Октября, 2019 в 17:49 ~ 1 минута на чтение 1573
В Баку таксист напал на женщину

В Сураханском районе Баку произошло нападение на женщину.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел АР, в 30-е отделение полиции Управления полиции Сураханского района обратилась жительница столицы и сообщила, что 11 октября она села в такси марки Renault около станции метро «Нефтчиляр» и попросила отвезти ее в поселок Деде Горгуд.

Однако, доехав до поселка, водитель такси напал на женщину и отнял у нее 120 манатов.

Сотрудники полиции по горячим следам начали оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых был задержан подозреваемый - житель столицы И.Мамедов.

По факту ведется разбирательство.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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