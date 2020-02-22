В Баку установили сенсорный светофор - ФОТО

В Сабаильском районе Баку, на пересечении Сальянского шоссе и улицы Арифа Исмайлова, у наземного пешеходного перехода («зебры») установлен управляемый сенсорный светофор.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, светофор оснащен специальным датчиком, после прикосновения к которому он автоматически переключается в режим пешеходного перехода (включая красный сигнал, запрещающий движение автомобилей).

Отметим, что подобные светофоры в основном устанавливаются на дорогах с интенсивным автомобильным движением и редким движением пешеходов.

В отсутствие пешеходов для автомобилей постоянно включен разрешающий сигнал светофора, что важно для обеспечения непрерывности движения.

В дальнейшем подобные светофоры установят на других оживленных дорогах Баку.

Тимур Рзаев, Г.Р.