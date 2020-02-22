1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В Баку установили сенсорный светофор - ФОТО

22 Февраля, 2020 в 16:00 ~ 1 минута на чтение 788
В Баку установили сенсорный светофор - ФОТО
В Сабаильском районе Баку, на пересечении Сальянского шоссе и улицы Арифа Исмайлова, у наземного пешеходного перехода («зебры») установлен управляемый сенсорный светофор. 
 
Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, светофор оснащен специальным датчиком, после прикосновения к которому он автоматически переключается в режим пешеходного перехода (включая красный сигнал, запрещающий движение автомобилей).
 
Отметим, что подобные светофоры в основном устанавливаются на дорогах с интенсивным автомобильным движением и редким движением пешеходов.
В отсутствие пешеходов для автомобилей постоянно включен разрешающий сигнал светофора, что важно для обеспечения непрерывности движения.
 
В дальнейшем подобные светофоры установят на других оживленных дорогах Баку.  
 
Тимур Рзаев, Г.Р. 

788

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены