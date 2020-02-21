В Баку в субботу до +12

В субботу, 22 февраля, в Баку и на Абшероне переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Ночью и утром местами туман, моросящий дождь. Северо-восточный ветер в дневные часы сменится южным.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, температура воздуха на Абшероне ночью от +4 до +7, днем от +8 до +12, непосредственно в Баку ночью от +4 до +6, днем от +9 до +11.

Атмосферное давление – 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха в среднем 70-80%.

В районах Азербайджана в субботу преимущественно без осадков, дождь ожидается лишь ночью и утром в некоторых прибрежных районах. Местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью от +3 до +7, днем от +10 до +15, в горах ночью от -3 до +2, днем от +3 до +8.

Гидрометцентр отмечает, что слабое и умеренное колебание метеорологических показателей на Абшероне 22 февраля в целом благоприятно скажется на самочувствии метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Г.Р.