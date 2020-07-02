В Балакяне задержаны лица, пытавшиеся продать детенышей бурого медведя - ФОТО

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В результате проведенных сотрудниками Балакянского районного отдела полиции оперативных мероприятий были задержаны лица, намеревавшиеся продать детенышей бурого медведя, который попал в «Красную книгу».

Как сообщили АПА в шекинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники полиции остановили автомобиль марки «Ford». В ходе обыска в автомобиле были обнаружены 2 детеныша бурого медведя. Водитель и пассажиры автомобиля - жители Шекинского района Анар Абдуллаев, Фазиль Садыгов и Васиф Ахмедов были задержаны.

Они заявили, что поймали животных в лесу в Шеки, через месяц привезли их в Балакянский район на автомобиле В.Ахмедова для продажи по цене 3500 манатов.

Сотрудники полиции передали детенышей бурого медведя сотрудникам Министерства экологии и природных ресурсов, животные были отправлены в Центр восстановления дикой природы и реабилитационную клинику при Национальном парке Алтыагадж.

Расследование продолжается.