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В Балакяне задержаны лица, пытавшиеся продать детенышей бурого медведя - ФОТО

2 Июля, 2020 в 20:55 ~ 1 минута на чтение 610
В Балакяне задержаны лица, пытавшиеся продать детенышей бурого медведя - ФОТО

В результате проведенных сотрудниками Балакянского районного отдела полиции оперативных мероприятий были задержаны лица,  намеревавшиеся продать детенышей бурого медведя, который попал в «Красную книгу». 

Как сообщили АПА в шекинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники полиции остановили автомобиль марки «Ford». В ходе обыска в автомобиле были обнаружены 2 детеныша бурого медведя. Водитель и пассажиры автомобиля - жители Шекинского района Анар Абдуллаев, Фазиль Садыгов и Васиф Ахмедов были задержаны.

Они заявили, что поймали животных в лесу в Шеки, через месяц привезли их в Балакянский район на автомобиле В.Ахмедова для продажи по цене 3500 манатов.

Сотрудники полиции передали детенышей бурого медведя сотрудникам Министерства экологии и природных ресурсов, животные были отправлены в Центр восстановления дикой природы и реабилитационную клинику при Национальном парке Алтыагадж. 

Расследование продолжается. 

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