В Азербайджане выявлены опасные средства для похудения – ФОТО – ВИДЕО

Агентство продовольственной безопасности (AQTA) продолжает мониторинг различных видов чая, кофе, биологически активных пищевых добавок, спортивного питания и других продуктов, которые продаются через социальные сети и позиционируются как средства для похудения.

В рамках мониторинговых мероприятий проведено расследование в отношении различных продуктов, реализуемых через аккаунты «slimming.body.azerbaijan» и «korol_baku» в Instagram, а также «fit_yasam_soutfit» в TikTok, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

По результатам лабораторных исследований во всех трех продуктах было обнаружено опасное вещество сибутрамин, использование которого не допускается.

Отметим, что сибутрамин не является пищевым компонентом, а представляет собой синтетическое лекарственное вещество, воздействующее на центральную нервную систему и подавляющее аппетит. В связи с серьезными рисками для здоровья его применение запрещено в ряде стран мира, в том числе в Азербайджане. Использование сибутрамина может привести к повышению артериального давления, нарушениям сердечного ритма, тахикардии, инфаркту, инсульту и другим тяжелым сердечно-сосудистым осложнениям.

В ходе расследования установлено, что у продукции «Slimming Body Max Hunger Buster», «Korol Poxudeniya» и «Sout Fit Extra» отсутствуют документы о безопасности при импорте, она не зарегистрирована и была незаконно ввезена в страну.

В AQTA отмечают, что все три аккаунта в социальных сетях, реализующие указанную продукцию, имеют широкую аудиторию - кроме того, эти товары рекламируются на платформах социальных сетей известными людьми.

AQTA вновь обращает внимание на то, что представление продукта широкой аудитории в социальных сетях или его реклама известными людьми не гарантирует его безопасность и соответствие требованиям законодательства.

«Продажа и продвижение рекламы продукции, представляющей потенциальную угрозу для здоровья потребителей, не соответствующей требованиям законодательства и содержащей вещества, использование которых не допускается, являются недопустимыми» - подчеркивают в AQTA, отмечая, что продолжается мониторинг социальных сетей в этом направлении.