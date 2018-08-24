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В четверг на Абшероне до +26

Сегодня в 14:45 ~ 1 минута на чтение 226
В четверг на Абшероне до +26

В четверг, 17 октября, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман и моросящий дождь, северо-западный ветер во второй половине дня сменится северо-восточным.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, температура воздуха на Абшероне ночью составит от +16 до +18, днем - от +22 до +26, непосредственно в Баку ночью - от +16 до +18, днем - от +23 до +25.

Атмосферное давление будет немного выше нормы – 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью будет равна 65-75%, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана в четверг также в основном  без осадков, однако в Лянкяран-Астаринской зоне есть вероятность гроз и дождей. Ночью и утром местами туман, ветер преимущественно восточный.

Температура воздуха ночью составит от +11 до +16, днем - от +24 до +29, в горах ночью - от +8 до +13, днем - от +15 до +20.

Гидрометцентр отмечает, что слабое колебание метеорологических показателей на Абшероне 17-18 октября благоприятно отразится на самочувствии метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т.

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