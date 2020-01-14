В Испании прогремел взрыв на нефтехимическом заводе - ВИДЕО

Мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония) в Испании, сообщила служба гражданской защиты женералитета.
"В настоящее время не известно, есть ли раненые", - говорится в сообщении службы в Twitter.
Служба рекомендовала местным жителям не выходить из домов и закрыть окна и двери.
Огонь виден за несколько километров, свидетельствуют кадры, которые распространяются в социальных сетях. На место направлены несколько пожарных расчетов.
РИА Новости
Muy preocupados por la explosión que ha tenido lugar en el Polígono Químico Sur de #Tarragona.
Esperemos que no haya compañeros o compañeras heridas.
Ante todo seguir las indicaciones de seguridad por los canales oficiales. pic.twitter.com/sKU4C1NMpn — Toni Carmona (@toni_carmona_) 14 января 2020 г.