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В Испании прогремел взрыв на нефтехимическом заводе - ВИДЕО

14 Января, 2020 в 23:25 ~ 1 минута на чтение 212
В Испании прогремел взрыв на нефтехимическом заводе - ВИДЕО

Мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония) в Испании, сообщила служба гражданской защиты женералитета.

"В настоящее время не известно, есть ли раненые", - говорится в сообщении службы в Twitter.

Служба рекомендовала местным жителям не выходить из домов и закрыть окна и двери.

Огонь виден за несколько километров, свидетельствуют кадры, которые распространяются в социальных сетях. На место направлены несколько пожарных расчетов.

РИА Новости

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