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В итоговый документ саммита ДН включен пункт по нагорно-карабахскому конфликту

Сегодня в 12:50 ~ 1 минута на чтение 446
В итоговый документ саммита ДН включен пункт по нагорно-карабахскому конфликту

Членство в Движении создаст для Азербайджана хорошие возможности для расширения сотрудничества со странами-членами организации, а также для внесения своего вклада в международную безопасность.

Об этом заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Рамиз Гасанов на брифинге, посвященном Бакинскому саммиту Движения неприсоединения.

«Свое участие в саммите уже подтвердили делегации из 150 стран и международных организаций», - сказал он.

Сегодня проходит заседание высокопоставленных представителей организации, 23-24 октября состоится заседание глав МИД Движения, на котором будут рассмотрены документы, которые будут представлены на рассмотрение глав государств и правительств.

Как отметил замглавы МИД, на саммите ожидается принятие четырех документов: Бакинской декларации - Политического коммюнике - Благодарности стране-хозяйке саммита - Резолюции по Палестине. В последний документ включены соответствующие пункты и по Нагорному Карабаху.

25-26 октября состоится заседание глав государств и правительств, на котором председательство перейдет от Венесуэлы к Азербайджану. Президент Азербайджана три года будет председательствовать в организации.

Отвечая на вопрос о возможном участии Армении в саммите в Баку, официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева отметила, что Армения имеет статус наблюдателя в Движении неприсоединения.

«Азербайджан посредством ныне председательствующей в организации Венесуэлы известил все страны-члены и наблюдателей о предстоящем саммите в Баку.

«Армении в списке стран, которые будут представлены на Бакинском саммите, нет», - добавила она.

Отметим, что для освещения саммита аккредитацию получили многочисленные иностранные журналисты.

С.А., Э.Т.

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