В известной азербайджанской сети супермаркетов конфисковано более 12 тонн поддельного сливочного масла – ФОТО

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана провели проверку в ряде маркетов ООО Bizim Market, расположенных в Хатаинском районе Баку.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе агентства, в ходе проверки был выявлен факт продажи поддельного сливочного масла под торговой маркой «Белорусская корова».

Штрих-код на упаковке продукции также оказался поддельным и содержал информацию о другом товаре: сливочном масле «Белая корова», поставляемом в страну ООО Foodini.

Кроме того, в качестве производителя масла «Белорусская корова» было указано ОАО «Лунинецкий молочный завод» (Беларусь). Но в письме ОАО указано, что этот продукт им не производится.

Также оказался поддельным сертификат продовольственной безопасности масла неизвестного происхождения, выданный ООО SN Qida Təchizat.

В ходе лабораторного анализа образцов поддельного масла выявлено отсутствие в нем правильного соотношения различных жирных кислот.

Собранные по фактам материалы были направлены в прокуратуру для дачи правовой оценки.

Также из продажи в 14 филиалах сети Bizim Market было изъято 12 тонн 575 килограммов поддельного продукта.

Тимур Рзаев