В МИД Ирана заявили, что Вашингтон напрасно ждет предложения переговоров из Тегерана

Власти США напрасно ожидают, что иранские политики позвонят в Белый дом с предложением начать переговоры.

Об этом заявил в воскресенье официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в интервью телерадиовещательной корпорации IRIB.

«Они [США] уже долгое время ждут этого от Тегерана, - сказал Мусави в ответ на вопрос о том, могут ли власти Ирана позвонить в Белый дом с предложением начать переговоры. - Однако эти ожидания беспочвенны».

Он добавил, что «Тегеран никогда не сделает первый шаг к переговорам в условиях постоянного давления и нарушения международных норм».

8 августа пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Ортагус заявил, что президент США Дональд Трамп ждет звонка от иранцев, если они хотят начать переговоры.

Трамп неоднократно заявлял, что готов к диалогу с Тегераном. При этом он говорил, что заинтересован в замене существующего СВПД на другой договор, который бы включил не только атомную программу Ирана, но и широкий спектр вопросов, включая ракетную программу Тегерана и его региональную политику.

А.А.