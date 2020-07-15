В Москве прошла акция в знак поддержки ВС Азербайджана - ВИДЕО

~ 2 минуты на чтение 1475

Посольство Азербайджана в России распространило официальное заявление в связи с последними событиями на азербайджано-армянской границе.

«15 июля группа наших соотечественников, проживающих в России, прибыла в посольство Азербайджана, чтобы выразить свою поддержку Азербайджанскому государству и армии в связи с недавним вооруженным конфликтом на армяно-азербайджанской границе.

По просьбе посла Полада Бюльбюль оглу местные правоохранительные органы не вмешивались в митинг, который проходил во время пандемии, без согласия соответствующих органов власти в Москве, и участникам была предоставлена возможность высказать свое мнение.

Посол Полад Бюльбюль оглу встретился также с нашими соотечественниками. Прежде всего он поблагодарил их за патриотизм и поддержку. Также он отметил, что в последние дни в посольство поступило большое количество обращений от азербайджанцев, проживающих в России. В каждом из них наши соотечественники выражают готовность вступить в Азербайджанскую армию и начать войну. Полад Бюльбюль оглу также отметил, что проинформировал об этом соответствующие органы нашей страны.

Говоря о нынешней ситуации, посол подчеркнул поддержку Турции и важность отношений с Россией для нашей страны. Отметив, что большинство людей перед посольством являются гражданами России и работают здесь, Полад Бюльбюль оглу рассказал об исторических связях между Россией и Азербайджаном и поделился своими взглядами на важность сохранения и дальнейшего развития дружеских и деловых отношений с этой страной. Он сказал, что Азербайджан находится на правильном пути, мировое сообщество и международное право на стороне нашего государства, подчеркнув, что победа будет, в конце концов, за нами.

Затем посол Полад Бюльбюль оглу ответил на вопросы участников встречи.

В конце встречи с послом от имени соотечественников выступил Гасым Салманов, который сказал: «Основная причина нашей встречи здесь состоит в том, чтобы армяне знали: каждый клочок земли Азербайджана – наш фронт, и мы готовы умереть за него, так же, как это было в Карабахе.

Пусть армяне знают, что и в России проживают храбрые сыновья Азербайджана. Если они хотят нанести нам удар, они встретятся и с нами – перед нашим посольством и вместе с нашим народом. Как могущественная нация мы поддерживаем друг друга. И сегодня мы должны показать свое единство. Мы готовы противостоять армянам везде, где они представляют угрозу».