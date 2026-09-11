Гаджиев: Мы учимся жить в условиях мира

Азербайджан намерен продолжать дополнительные усилия, направленные на установление прочного мира на Южном Кавказе и укрепление мирного будущего в регионе.

Как передает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, три года назад была завершена последняя глава Карабахского конфликта, после чего Азербайджан и Армения вступили в новый этап мирных отношений.

Гаджиев отметил, что в августе текущего года исполнилась первая годовщина парафирования мирного соглашения и соглашения об установлении межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.

«Для Азербайджана конфликт завершен. Мы учимся жить в условиях мира и движемся в этом направлении», — подчеркнул помощник президента.

Он также отметил, что мир должен подразумевать не только отсутствие противостояния, но и укрепление доверия, восстановление и созидание.

По словам Гаджиева, недавняя встреча лидеров Азербайджана и Армении прошла в конструктивной атмосфере.

«Стороны договорились продолжать двустороннее взаимодействие для продвижения мирной повестки, укрепления доверия, а также развития торговых отношений и транспортной связанности между двумя странами», — сказал Гаджиев.