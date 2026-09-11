Дипломаты посетили Культурный центр в Ханкенди - ФОТО

Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в сопровождении помощника Президента – заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева прибыли в фундаментально реконструированный Культурный центр в городе Ханкенди.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, специальный представитель Президента Азербайджана в городе Ханкенди, Ходжалинском и Агдеринском районах Эльчин Юсубов предоставил представителям дипломатического корпуса подробную информацию о Культурном центре.

Было отмечено, что здание Культурного центра в городе Ханкенди, было построено в 60-70-х годах XX века. Из-за длительной эксплуатации в несущих конструкциях здания возникли трещины, деформации и различные повреждения.

В результате капитальной реконструкции в Культурном центре созданы необходимые условия для организации различных культурно-массовых мероприятий, кинопоказов и сценической деятельности, творчества, занятий, административного управления, оказания туристических услуг.