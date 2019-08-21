В пятницу на Абшероне до +26, ветер теплый

В пятницу, 18 октября, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман, ветер юго-западный.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, температура воздуха на Абшероне ночью составит от +15 до +18, днем - от +23 до +26, непосредственно в Баку ночью - от +16 до +18, днем - от +24 до +26.

Атмосферное давление будет немного выше нормы – 765 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью будет равна 70-75%, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана в пятницу также в основном без осадков, однако в Лянкяран-Астаринской зоне есть вероятность дождя и гроз. Ночью и утром местами туман, ветер преимущественно западный.

Температура воздуха ночью составит от +12 до +17, днем - от +23 до +28, в горах ночью - от +6 до +11, днем - от +17 до +22.

Гидрометцентр отмечает, что слабое колебание метеорологических показателей на Абшероне 18 октября благоприятно отразится на самочувствии метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т.