В работу бакинских светофоров внесены изменения, сокращающие пробки - ФОТО

По многочисленным обращениям граждан внесены изменения в работу четырех бакинских светофоров.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, в частности:

- На пересечении второстепенной дороги проспекта Зии Буниятова с проспектом Ататюрка (близ памятника Айне Султановой) установлена дополнительная постоянно зеленая секция светофора, разрешающая водителям поворот направо, на проспект Ататюрка.

- На перекрестке улиц Сулеймана Сани Ахундова и Шовкет Мамедовой (недалеко от станции метро «Азадлыг проспекти») установлена дополнительная постоянно зеленая секция светофора, разрешающая водителям поворот направо, на улицу Шовкет Мамедовой.

- Изменен временной промежуток работы светофора на перекрестке улиц Гасан бека Зардаби и Исмаила Талыблы.

- На перекрестке улиц Ильгара Ахлиманова и Эльмана Гасымова убрана дополнительная постоянно зеленая секция светофора, разрешающая водителям поворот направо.

«Наши первые наблюдения показали, что такие решения улучшили движение транспорта, сократили заторы на 50-80%», - подчеркнул М.Агаев.

Тимур Рзаев, Э.Т.