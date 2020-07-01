В России завершилось голосование по поправкам в Конституцию

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Завершилось общероссийское голосование по закону о поправках в Конституцию.

Последние избирательные участки закрылись в Калининградской области в 20:00 по местному времени.

Ранее голосование по поправкам завершилось на Дальнем Востоке, затем в регионах Сибирского федерального округа, на Урале, в Поволжье, на юге страны и в Центральной России.

По последним данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), явка по всей стране составляет около 65%. Итоговые результаты будут опубликованы позднее.

По итогам обработки 25% протоколов за внесение поправок проголосовали 73,24% избирателей, против - 25,80%.

Также в Москве и Нижнем Новгороде проведена расшифровка результатов дистанционного электронного голосования. В столице за поправки проголосовали 62,33%, против — 37,67%. Среди жителей Нижегородской области поправки на онлайн-голосовании поддержали 59,69%, против высказались 40,31%.

Источник: РБК